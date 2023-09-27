Mersin Büyükşehir Belediyesi 2. Çevre Yolu'nun Devamı Projesini Sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersinlilerin daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için kent genelinde sürdürdüğü yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda hem kent trafiğini rahatlatmak hem de alternatif yol güzergahları açmak için harekete geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri '2. Çevre Yolu'nun Devamı' projesinin ikinci etap çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Projenin ilk etabında Mezitli ilçesine bağlı Vatan Caddesi'nden batı istikametine doğru 980 metre uzunluğundaki bölümde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, 15 metre genişliğinde yol açarak Eskiköy Caddesi'ne bağlantı sağladı. Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Caddesi'nde 1600 metre uzunluğundaki yolda asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayan ekipler, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 500 metre, Yaşar Doğu Caddesi'nde ise, 950 metre uzunluğundaki yolda asfalt kaplama çalışması yaptı. 1300 metrelik 2. etap çalışmaları kapsamında ise, 620 metre terasman seviyesine ulaşıldı.

Diğer taraftan yağmur suyu hattı için menfez ve taş duvar imalatını da sürdüren ekipler, toplamda 65 metre 3x3 menfez imalatı yapacak. Taş duvar imalatının da 60 metresini tamamlayan ekipler, yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam edip projenin 3. etabına geçmeyi planlıyor.

GENÇ: "PROJE TAMAMLANDIĞINDA DOĞU - BATI GÜZERGAHINDA TRAFİK DAHA RAHAT AKACAK"

Proje kapsamında vatandaşların daha konforlu ve daha kısa sürede seyahat etmelerini amaçladıklarını ve projenin 2. etap bölümünde hızla yol aldıklarını kaydeden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Süleyman Tufan Genç, "2. etap çalışmaları kapsamında, 1300 metrelik bir çalışma alanımız bulunuyor. Proje kapsamında yürüttüğümüz bu hat üzerinde, sanat yapılarını tamamlamaya başladık ve 620 metrelik terasman seviyesine ulaştık. Bu çalışma kapsamında vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha kısa sürede seyahat etmelerini amaçlamaktayız. Projenin bu etabı tamamlandığında 2. Çevre Yolu'nun devamı Akdeniz Caddesi'ne bağlanacak ve Yaşar Doğu Caddesi'ni birleştirmiş olacağız. Böylece de doğu - batı güzergahımızda trafik daha rahat akacak" diye konuştu.