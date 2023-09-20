Mersin Bozyazı'da Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde turizmin geliştirilmesi konusunda bir çalıştay düzenlendi. Kaymakamlık tarafından organize edilen çalıştaya akademisyenler ve ilçe yetkilileri katıldı. Çalıştayda turizm konusunda bilgi alışverişi yapıldı ve bölge turizmi hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar ayrıca Softa Kalesi'nde incelemede bulundu.