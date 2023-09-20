Mersin Bozyazı'da Turizm Çalıştayı Düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde turizmin geliştirilmesi konusunda bir çalıştay düzenlendi. Kaymakamlık tarafından organize edilen çalıştaya akademisyenler ve ilçe yetkilileri katıldı. Çalıştayda turizm konusunda bilgi alışverişi yapıldı ve bölge turizmi hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar ayrıca Softa Kalesi'nde incelemede bulundu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Turizm Çalıştayı düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştaya Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.
Çalıştayda ilçede turizmin geliştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Programda Anamur Müze Müdürlüğü yetkililerince bölge turizmi hakkında sunum yapıldı.
Çalıştayın ardından katılımcılar Softa Kalesi'nde incelemede bulundu.