Mersin az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Mersin'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Mersin deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Mersin deprem mi oldu? Bugün Mersin merkezli deprem oldu mu? Mersin yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Mersin merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Mersin deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Mersin deprem kaç şiddetinde oldu? Mersin yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

MERSİN MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi: