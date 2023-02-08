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Mersin az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Mersin'da deprem mi oldu?

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Mersin az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Mersin'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Mersin deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Mersin deprem mi oldu? Bugün Mersin merkezli deprem oldu mu? Mersin yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Büyükşehir Belediyesinden deprem korkusu yaşayan Mersinlilere destekBüyükşehir Belediyesinden deprem korkusu yaşayan Mersinlilere destek
MER-EK'te üretilen tüm ekmekler deprem bölgesine gönderiliyorMER-EK'te üretilen tüm ekmekler deprem bölgesine gönderiliyor

Bugün Mersin merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Mersin deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Mersin deprem kaç şiddetinde oldu? Mersin yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

MERSİN MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:

Mersin az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Mersin'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Mersin Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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