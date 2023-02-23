Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından Mersin merkezli 47 kurum ve kuruluş ile STK, bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladı. Bindilide "Mersin, özel bir destek/statü kapsamına alınmalıdır. İfadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Mersinin OHAL bölgesine dahil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mersin afet bölgesine dahil edilecek mi? Deprem sonrası mersinin nüfusu ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Mersin'deki kurum ve kuruluş ile STK'ların temsilcileri, Mersin Ticaret Borsası'nda bir araya gelip, ortak metin yayınlayarak OHAL afet bölgesine dahil edilmesini istedi. Konuyla ilgili henüz İçişleri Bakanlığındanaçıklama yapılmazken Mersinin afet bölgesine dahil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mersin afet bölgesine dahil edilecek mi? Deprem sonrası mersinin nüfusu ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MERSİN AFET BÖLGESİNE DAHİL EDİLECEK Mİ?

Türkiye henüz Kahramanmaraş depremlerinin şokunu atlatmadan Hatay'da dört dakika arayla 6,4 ve 5,8 şiddetinde iki deprem daha meydana geldi. Deprem Mersin'den de hissedildi. Mersinli vatandaşlar, hissettikleri depremin ardından yaşadıkları şehir ile alakalı merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya başladılar. İnsanların sordukları sorunun cevabı ise, uzmanlara göre Mersin depremler için herhangi bir risk taşımıyor.

Mersinli vatandaşlar tarafından Mersin afet bölgesi ilan edilsin diye bir talebin olduğu bildirilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna göre Mersindeprem bölgesinde yer almıyor. Uzmanlar Mersinin Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde olduğunu berkiterek bu fay hattında olası bir deprem meydana gelmesi halinde şehirin etkileyeceğini dikkat çekiyor.

DEPREM SONRASI MERSİNİN NÜFUSU NE KADAR OLDU?

Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıkarken, Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor. 1 milyon 916 bin olan nüfusu depremzedelerin gelişi ile yüzde 40 artan kentte; en düşük ev kirası 3 bin TL'den 8 bin TL'ye çıktı. MTSO Emlak Komite Başkanı, TÜGEM İl Başkanı Ümit Mete, kentte ciddi bir konut krizinin ortaya çıktığını söyledi. Mete, "Mersin, Deprem bölgesine yakınlığından dolayı yoğun göç aldı. Kentte zaten bir konut sıkıntısı vardı; son göç ile birlikte ciddi bir sorun olmaya başladı. Depremden önce de Mersin genelinde bir barınma sorunu söz konusuydu. Özellikle yabancıların gelişi bunu arttırmıştı, depremzedelerin gelişi ile bu sorun gün yüzüne çıktı. İkinci depremden sonra da kente gelişler oldu. Sahil kesimindeki Mersinliler de yaylalara, yazlıklara göç etti. Buralarda da barınma sorunları ortaya çıktı "ifadelerini kullandı.