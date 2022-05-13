MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri! MERO ft. Murda - Konum Gizli sözleri nedir?
- Güncelleme:
Yaptığı parçalarla milyonlarca dinlemeye ulaşan Mero ve Murda'yı bu sefer bir iş birliği içerisinde görüyoruz. Konum Gizli adlı şarkıya imza atan Mero ve Murda'nın parçası Youtube, Deezer, Spotify, iTunes gibi platformlarda yayınlandı. Kısa sürede binlerce beğeni alan parçanın şarkı sözleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri sıklıkla araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte, MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri
MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı şarkılarla büyük ilgi çeken Mero ile Murda'nın parçası kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaştı. Peki, MERO ft. Murda - Konum Gizli sözleri nedir? İşte, MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri!
MERO FT. MURDA KONUM GİZLİ ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat: Murda & MERO]
Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden (Görünmeden)
Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben (Ölümü ben)
Toyota yüz binim nakit, gel uçuşlar private (Private)
Yanımda gang loyality etrafım aynı (Jaa)
Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden
Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben
Çantada yüz binim nakit ve uçuşlar private (Private)
Yanımda gang, loyality, etrafım aynı (Aynı, aynı)
[Verse 1: Murda]
Ey, yeah
Whip German, I'm swervin', yolum Istanbul Berlin, fast like Sterling
Bad *** kolunda Berkin, *** perfect yeah baby made in a Turkey
Ben sararım big [?] yesin shawty önümde başlar twerk it
Elini param da görmi'm hiç seni karşıyla görm'im
Dua et bu gece bu yolda ölmi'm bagaj da 25 tane var görmi'm
Sokaklar eğitti beni yok örneğim bütün gang'le yola çıkıyo'z
Olamam köpeğin baby gö-göreyim seni bi' çırıl çıplak önümde
Seni ben istemekten çok çok öteyim sen de beni gördün gözlerinle, yeah
Day and night, yeah (Day and night)
Ara beni shawty olurum müsait, yeah
Baby like eski meski [?] slide, yeah (Slide)
Police bize gurbet discolights (Woo-woo)
[Nakarat: Murda & MERO]
Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden (Görünmeden)
Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben (Ölümü ben)
Toyota yüz binim nakit, gel uçuşlar private (Private)
Yanımda gang loyality etrafım aynı (Jaa)
Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden
Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben
Çantada yüz binim nakit ve uçuşlar private (Private)
Yanımda gang, loyality, etrafım aynı (Aynı, aynı)
[Verse 2: MERO]
Ah, meine Baddie macht Moves, liebt ihre Tattoos
Zeigt ihre Dessous, Victoria's Secret
Booty ein Pfirsich (Pfirsich), wenn du mit mir bist
Gucken uns an, Babygirl, du verlierst dich
Hör' nicht auf, don't stop, lights out
Mucke laut, Kopf aus, ja, drop it low
Jeden Tag, jede Nacht, wenn ich komm', bist du da
Und es bleibt auch für immer so
İstanbul Etiler
Shawty'ıma aldım bi' hediye yirmi bin cash, Euro bana "Deli" der
Al bunu çabuk ve geri ver
O nasıl bakış? Gözleri sert ama güzel yanımda o
Sensizlik zor bana inan
Gel kaçalım biz buralardan
Çok uzağa, uzağa hadi gel
Sonsuza dek senle geriye bakmam
Sonbahar da yine beni arar
[Nakarat: Murda & MERO]
Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden (Görünmeden)
Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben (Ölümü ben)
Toyota yüz binim nakit, gel uçuşlar private (Private)
Yanımda gang loyalty etrafım aynı (Jaa)
Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden
Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben
Çantada yüz binim nakit ve uçuşlar private (Private)
Yanımda gang, loyalty, etrafım aynı (Aynı, aynı)