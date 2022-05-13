MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri! MERO ft. Murda - Konum Gizli sözleri nedir?

MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığı şarkılarla büyük ilgi çeken Mero ile Murda'nın parçası kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaştı. Peki, MERO ft. Murda - Konum Gizli sözleri nedir? İşte, MERO ft. Murda - Konum Gizli şarkı sözleri!

MERO FT. MURDA KONUM GİZLİ ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat: Murda & MERO]

Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden (Görünmeden)

Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben (Ölümü ben)

Toyota yüz binim nakit, gel uçuşlar private (Private)

Yanımda gang loyality etrafım aynı (Jaa)

Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden

Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben

Çantada yüz binim nakit ve uçuşlar private (Private)

Yanımda gang, loyality, etrafım aynı (Aynı, aynı)

[Verse 1: Murda]

Ey, yeah

Whip German, I'm swervin', yolum Istanbul Berlin, fast like Sterling

Bad *** kolunda Berkin, *** perfect yeah baby made in a Turkey

Ben sararım big [?] yesin shawty önümde başlar twerk it

Elini param da görmi'm hiç seni karşıyla görm'im

Dua et bu gece bu yolda ölmi'm bagaj da 25 tane var görmi'm

Sokaklar eğitti beni yok örneğim bütün gang'le yola çıkıyo'z

Olamam köpeğin baby gö-göreyim seni bi' çırıl çıplak önümde

Seni ben istemekten çok çok öteyim sen de beni gördün gözlerinle, yeah

Day and night, yeah (Day and night)

Ara beni shawty olurum müsait, yeah

Baby like eski meski [?] slide, yeah (Slide)

Police bize gurbet discolights (Woo-woo)

[Nakarat: Murda & MERO]

Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden (Görünmeden)

Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben (Ölümü ben)

Toyota yüz binim nakit, gel uçuşlar private (Private)

Yanımda gang loyality etrafım aynı (Jaa)

Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden

Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben

Çantada yüz binim nakit ve uçuşlar private (Private)

Yanımda gang, loyality, etrafım aynı (Aynı, aynı)

[Verse 2: MERO]

Ah, meine Baddie macht Moves, liebt ihre Tattoos

Zeigt ihre Dessous, Victoria's Secret

Booty ein Pfirsich (Pfirsich), wenn du mit mir bist

Gucken uns an, Babygirl, du verlierst dich

Hör' nicht auf, don't stop, lights out

Mucke laut, Kopf aus, ja, drop it low

Jeden Tag, jede Nacht, wenn ich komm', bist du da

Und es bleibt auch für immer so

İstanbul Etiler

Shawty'ıma aldım bi' hediye yirmi bin cash, Euro bana "Deli" der

Al bunu çabuk ve geri ver

O nasıl bakış? Gözleri sert ama güzel yanımda o

Sensizlik zor bana inan

Gel kaçalım biz buralardan

Çok uzağa, uzağa hadi gel

Sonsuza dek senle geriye bakmam

Sonbahar da yine beni arar

[Nakarat: Murda & MERO]

Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden (Görünmeden)

Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben (Ölümü ben)

Toyota yüz binim nakit, gel uçuşlar private (Private)

Yanımda gang loyalty etrafım aynı (Jaa)

Konum gizli, shawty yalnız gel kimseye görünmeden

Sonumu düşünemem, göze almışım ölümü ben

Çantada yüz binim nakit ve uçuşlar private (Private)

Yanımda gang, loyalty, etrafım aynı (Aynı, aynı)

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