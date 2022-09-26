Dünyada zengin doğal taş oluşumları bulunuyor. Türkiye'de bu doğal maden ve taş oluşumuna sahiptir. Mermer nerede çıkarılır, kullanım alanları neresidir merak ediliyor. Mermer nerede çıkarılır? Mermer nerelerde kullanılır? Mermer maden midir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Mermer nerede çıkarılır? Mermer nerelerde kullanılır? Mermer maden midir?

Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir yere sahiptir. Madenler konusunda oldukça zengin bir altyapıya sahip olmakla birlikte, birçok maden yatağı bulunuyor. Mermer nereden çıkarılır ve mermer nerelerde kullanılır merak ediliyor. Mermer maden midir ve mermer kullanım alanları neresi soruları araştırılıyor. Mermer nerede çıkarılır? Mermer nerelerde kullanılır? Mermer maden midir? Detaylar haberimizdedir…

MERMER NEREDE ÇIKARILIR?

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervine sahiptir. Türkiye, bu kaynaklara ilaveten gelişmekte olan sanayisi ve üretimde kullandığı teknoloji ile dünyanın en önemli doğal taş üreticileri arasında yer almaktadır.

Bu önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Afyon, Denizli, Bilecik, Balıkesir, Muğla, Amasya, Elazığ ve Diyarbakır rezervlerin yoğunlaştığı illerdir. Türkiye'de 80'nin üzerinde değişik yapıda, 120'nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir. Sektörde 500'den fazla ocak, 900'ün üzerinde fabrika ve 5000 civarında atölye faaliyet göstermektedir

MERMER NERELERDE KULLANILIR?

Eski çağlarda dayanıklılığı nedeniyle sanatsal alanlarda kullanılan mermer, günümüzde özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere, dekorasyon, süs eşyaları yapımı, heykelcilik ve mezar taşı imalatında kullanılır.

Büyük bloklardan ebat olan plakalar ve diğer ebatlı ürünler, binaların iç ve dış cephe döşemesinde, merdivenlerde, mutfak, şömine ve banyolarda ayrıca taşıyıcı kolon olarak da kullanılabilmektedir. Bunu yanı sıra süs eşyaları, masa, sehpa, biblo, avize, kül tablası vs. ürünlerin yapımında önemli miktarlarda özellikle damarlı mermer, renkli mermer, oniks mermeri ve yeşil somaki tüketilmektedir. Sanatsal alanlarda ise en değerli mermerlerden biri olan arı beyaz renkli mermer kullanılmaktadır.

Mermerler granite göre yumuşak yapısı ile trafik yoğunluğunun daha az olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra granit döşeme özellikle metro, havaalanları, otobüs terminallerinde, gökdelen ve ticaret merkezlerinin yapımında kullanılmaktadır.

Dünyada mermer ürünlerinin en yoğun kullanıldığı ülke ABD ve Almanya'dır, son yıllarda uzak doğu ve orta doğu ülkelerinde de mermer tüketiminin artmakta olduğu gözlenmiştir.

Maden sektörü içerisinde yer alan mermercilik alanı için pek çok işletme zaman içerisinde kendi taleplerini karşılayacak özel mermer yazılımı programlarına ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu ihtiyaçlara tam anlamı ile cevaplar verebilmek ve sorunları maksimum düzeyde indirgemek, çözümlemek için Silibra Teknoloji ve İnovasyon Martı ERP adlı mermer programları geliştirmiştir.

Sektörel bazda özel olarak hazırlanan, uzun araştırmalara dayalı Ar – Ge çalışmaları ile ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara, taleplere ve önerilere göre yazılan Martı ERP mermer yazılımı programı pek çok veriyi depolamasına ve analiz etmenize olanak tanır. Detaylı bir şekilde sunulan müşteri datalarından stok takiplerine, mermer üretim süreçlerinden makinaların bakım aşamalarına dek pek çok veriyi işleyebileceğiniz özel bir sistemdir. Madencilik alanında çalışmalar yapan işletmelerin çok iyi bildiği üzere mermer sektörü pek çok inceliği barındıran bir alandır.

MERMER MADEN MİDİR?

Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98'i CaCO3'ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 (Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO3 kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral "Kalsit" tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş "Kalsit Kristalleri"nden oluştuğu görülür.

Endüstriyel anlamda "mermer"; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.

5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanununda Mermer;' II. Grup madenler; Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar' içerisinde yer almaktadır.

MERMER TARİHÇESİ

Milattan önceki devirlerde inşa edilmiş birçok eserde mermere rastlanmaktadır. Bu eserlerde kullanılan mermerlerin türleri çok çeşitli olmakla birlikte ebatlarının çok büyük olduğu dikkat çekmektedir. Tarihi, antik tapınaklarda, mermer heykel'lerde, saraylarda, Mısır firavun mezarlarında, piramitlerde, surlarda, kalelerde, stadyum ve açık hava tiyatrolarında mermere sıklıkla rastlanmaktadır.

Türkiye'deki mermer yatakları ve ocaklarının pek çoğu milattan önce Romalılar, Bizanslılar ve Yunanlar tarafından işletilmiştir. Türkiye'deki mermer yataklarının büyük bir kısmı özellikle[5] tarihi şöhreti olan Afyon-İsçehisar - Bacakale, Denizli - Honaz, Çal, Kaklık, Kocabaş, Gürlek, Sarayköy, İzmir- Efes, Kütahya - Altuntaş - Çalça, Bileceik - Gülümbe - Lümbe, Bursa - İznik, İzmit - Gebze, Ankara - Koçhisar, Yozgat - Akdağı, Niğde - Gümüşler başta olmak üzere tüm bölgelere yayılmış durumdadır.

Anadolu'da hakimiyet sürmüş medeniyetler bu mermerin bir kısmını memleket dahilinde yapı ve eserlerde kullanmışken büyük bir kısmını da Avrupa'ya göndermişlerdir.