Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde olumlu-olumsuz etkilere neden olabiliyor. Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

2022 yılının son Merkür Retro'su başladı. Etkilerini 2023 Ocak ayında gösterecek olan Merkür retrosu burçlar üzerinden de etkili olacak. Bu dönemde alınan kararlar, 24 Mart tarihinden sonra başlayacak büyük dönüşüm döngüsünün ayak sesleri olacaktır. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılının son Merkür retrosu 29 Aralık'ta başladı ve 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak.

RETRODA NELER OLACAK?

Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.

Astrolojik olarak resmi yeni yıl, 22 Ocak Yeniay'ı itibariyle başlayabilir. O günden sonra hayat çok hızlı ilerleyeceği için bugünleri iyi değerlendirmek, planlarımızı iyi yapmak önemli olacaktır. 22 Ocak tarihine kadar hayatımızda olduramadığımız hiçbir şeyi zorlamamalı, yavaşlamalı, zihnimize nefes aldırmalıyız. Zaman zaman topraklanmak adına kendimizle sessiz zamanlar geçirmek, sözlerimizi kağıda dökmek, nefes egzersizleri yapmak zihnimize çok iyi gelecektir.

Gökyüzündeki bu güçlü retro dönemi hem eylemsel hem zihinsel olarak bizi durmaya ve olanı iyice anlayarak ilerlemeye davet ederken, hayatımızdaki yeni başlangıç ve kararları bu evreye denk getirmemek yararlı olacaktır. Özellikle mali alanlar, taşınma, ev alım satımı, iş değişikliği gibi konularda yeni kararlar almamalı, planlamalar yapmalıyız.