Astroloji son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde yer almaya başladı. Astroloji'de var olan ve artık neredeyse herkes tarafından bilinen retro kavramı sosyal medyada bilindik astrologların uyarıları nedeniyle gündemde kalıyor. Her yıl birçok kez farklı gezegenlerde retro yaşarız. Retro, bir gezegenin geri hareket etmesidir. Astroloji severlerin merak ettiklerinden biri ise Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 9 Eylül Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Merkür Retrosu bitti mi 2022?

Astrolojide Merkür, Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkilerin ortaya çıkması beklenir. Merkür gezegeninin geri hareket etmesine ise Merkür retrosu denmektedir. 2022 yılında 3. Kez yaşayacağımız Merkür retrosunun tarihi merak edilip araştırılıyor. Peki, 9 Eylül Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Merkür Retrosu bitti mi 2022?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Herkesin merakla araştırdığı konulardan biri olan Merkür Retrosunun ne zaman başlayıp bittiği araştırılıyor. 9 Eylül'de başlayan merkür retrosu 3 Ekim tarihinde sonlanacak. 9 Eylül tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek olan retro 3 Ekim tarihinde Başak burcunda sona erecek. Merkür retrosu gerçekleşirken bir yandan da Balık burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu nedenle iletişim konusunda dikkatli olmakta fayda var. Yanlış anlaşılmalara müsait olabiliriz. Duygularımız karmaşık ve ne hissettiğimi tam olarak seçemeyebiliriz. Eski defterlere dönme eğilimi göstererek nostaljik etki taşıma ihtimalimiz var. Retro dönemlerinde genellikle yeni bir adım atılması astrologlar tarafından önerilmiyor. Teknolojik alet alımı, imza işlemleri gibi işlerimizi retro döneminde yapmamamız gerektiği söyleniyor.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

İlk merkür retrosu Ocak ayında gerçekleşmişti. Ardından ise Mayıs ayında tekrar retro yaşadık. Şimdi ise 3. Kez yaşayacağımız Merkür retrosu yaklaşıyor. 2022 yılında 4 kez Merkür Retrosu yaşayacağız. Merak edilen 3. Merkür retrosu tarihi ise 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Etkilerini 5-10 gün öncesinden hissettiren retro teknolojij alet bozulmaları, iletişim sorunları gibi etkiler yaşatabilir. Yanlış anlaşılmalara, doğru iletişim kurma konusunda dikkatli olmamız gereken bir süreç. 9 Eylül'de yaşayacağımız Merkür retrosu 3 Ekim tarihinde ileri harekete geçecek ve retro sonlanacak.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.