Merkür retrosu burçlara etkileri gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Gezegenin gerilemesi anlamına gelen retronun Terazi burcunda gerçekleştiği bilinirken bu olay yalnızca bu burcu değil Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olmak üzere tüm burçları etkiliyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022'nin son retrosu ne zaman? Retrodan etkilenecek burçlar hangileri?

Merkür Terazi burcunda (retrograde) geriliyor. Terazi burcunda gerçekleşecek olan gezegen gerilemesinin astrologlara göre; hayatımıza birçok etkisi bulunuyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022'nin son retrosu ne zaman? Retrodan etkilenecek burçlar hangileri? İşte detaylar haberimizde...

2022'NİN SON RETROSU NE ZAMAN?

2022'nin son Merkür retrosu, 29 Aralık'ta Oğlak burcunda başlayacak ve 2023 yılında da bizimle olacak.

Son retrodan etkilenecek burçlar ise;

*Koç

*Terazi

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR, ETKİLERİ NE?

2022'nin üçüncü yani 10 Eylül'de başlayan Merkür retrosu, 3 Ekim'de bitecek. 10 Eylül itibariyle terazi burcunda başlayan Merkür retrosu, başak burcunda tamamlanacak.

Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde ve yeni işlerde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da olumsuzluklardan ötürü içinize kapanabilirsiniz. Bu dönem, alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

RETRODAN ETKİLENECEK BURÇLAR HANGİLERİ?

Merkür retrosundan etkilenecek burçlar:

*Yengeç

*Oğlak

*İkizler

*Yay