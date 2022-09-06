Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkilerin ortaya çıkması beklenir. Peki, Merkür retrosu ne zaman 2022? Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek?

Bir gerileme dönemi olan retrolar, insanın kendi hakkında harika bilgi sahibi olduğu zamanlar olarak adlandırılıyor. Astrolojiye meraklı pek çok kişi de Merkür retrosunun ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, Merkür retrosu ne zaman 2022? Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu hangi burçları etkileyecek? İşte detaylar haberimizde...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

2022 Merkür Retrosu takvimi belli olmuştu. Bu yılın ilk Merkür retrosu, 14 Ocak itibariyle başlamıştı.

Sonraki Merkür retrosu tarihleri ise şöyle;

10 Mayıs-4 Haziran arası,

9 Eylül-3 Ekim arası,

29 Aralık-20 Ocak 2023 arası

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür astrolojide iletişim, ifade, konuşma, anlaşmalar, elektronik eşya, eğitim, ulaştırma, ticaret ve kardeşleri temsil eder. Bu nedenle Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde; iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeşler arası iletişim problemleri gibi etkiler kendisini gösterir.

MERKÜR GERİLEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl üç kez yaşanan gerileme bu sene dört kez gerçekleşecek. En yakın gerilemenin 10 Mayıs ile 4 Haziran arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİYECEĞİ BURÇLAR

-Kova

-Balık

-Aslan

-Başak