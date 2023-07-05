Merkezefendi Kadın Kooperatifi'nden lezzetli ürünler

Merkezefendi Kadın Kooperatifi, yerel ürünler ve yöresel gıdalarla hayata lezzet katıyor. Kadınların ekonomik kazanç sağlamalarını ve toplumda etkin rol almalarını teşvik eden kooperatif, yoğun ilgi görüyor.

Merkezefendi Kadın Kooperatifi, ilçe halkından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çalışan, üreten ve kendine güvenen kadınlarımız Kooperatifte yaptıkları yerel ürünler ve kapsamlı yöresel gıdalar ile hayata lezzet katıyorlar" dedi.

Kadınların ekonomik kazanç sağlamalarını ve toplumda etkin rol almalarını teşvik etmek amacıyla üç yıl önce hizmete açılan Merkezefendi Kadın Kooperatifi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kooperatifte yerel ürünler ve kapsamlı yöresel gıdalar ile hazırlanmış kahvaltı, yemek, atıştırmalıklar, tatlılar ve içecekler bulunuyor.

"KADINLARIMIZ EMEKLERİYLE YAŞAMA DEĞER KATIYOR"

Kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Güçlü kadınlarımızdan oluşan Merkezefendi Belediyesi Kadın Kooperatifimizde anne mutfağı tadında ve anne eli güveniyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Kooperatif ile kadınları çalışma hayatına dahil ederek, gelir sahibi yapmak ve ekonomik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunuyoruz. Hemşerilerimizi birbirinden lezzetli, güzel yiyecek ve içeceklerin üretildiği Kadın Kooperatifimize bekliyorum. Merkezefendi'de kadınlarımız, emekleriyle yaşama değer katmaya devam ediyor" dedi.