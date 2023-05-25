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Merkezefendi'de Vezneler Hafta Sonu da Hizmet Verecek

Merkezefendi'de Vezneler Hafta Sonu da Hizmet Verecek

Emlak Haberleri

Merkezefendi Belediyesi, vergilerin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü olması nedeni ile yoğunluk yaşanmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Merkezefendi Belediyesi, vergilerin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü olması nedeni ile yoğunluk yaşanmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak.

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksit ödemesini yapmak isteyen vatandaşlar, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günlerinde de, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasına uğrayarak 09.00-17.00 saatleri arasında veznelerden vergilerini yatırabilecekler. Merkezefendili vatandaşlar veznelerden vergisini kredi kartı veya banka kartı ile de belediyeye uğramadan ödeme yapabilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak

Merkezefendi Emlak Haberler

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