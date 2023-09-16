Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi'ndeki yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaları yerinde inceleyerek mahallenin daha modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sümer Mahallemiz en kısa sürede hak ettiği görünüme kavuşacak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi'ndeki yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. 140 bin metrekare alanın tamamlandığı 1. etap çalışmalarının ardından 2. etap çalışmaları da hız kesmeden başlamıştı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

2.etap çalışmalarında şu ana kadar 50.000 metrekare alanın parke yol ve kaldırım çalışması tamamlandı. Ekipler, 55 bin metrekare alanın daha parke yol ve kaldırımını, 65 bin metrekare alanın da sıcak asfaltını tamamlamak için hummalı çalışma gerçekleştiriyor. Planlı bir şekilde devam eden 2. etap çalışmalarının sonucunda 170 bin metrekare alanın üst yapısı tamamlanmış olacak.

"MAHALLE KISA SÜREDE YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK"

Yaşam standartlarını ve ulaşımda rahatlığı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan,"Merkezefendimizin her mahallesinde vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sümer Mahallesi'nde 140 bin metrekarelik alanı kapsayan 1. etap çalışmalarını başarıyla tamamladık. Şimdi de 2. etap çalışmalarına geçtik. Burada amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getirmek. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız. Hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak, ilçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için gayret gösteriyor ve göstermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.