Merkezefendi Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çalışmaların tamamlanmasıyla Sümer mahallemiz kısa sürede yeni görünümüne kavuşacak" dedi.

İlçenin her mahallesinde birçok çalışma gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi'ndeki yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. 140 bin metrekare alanın tamamlandığı 1. etap çalışmalarının ardından 2. etap çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

2'nci etap çalışmalarında şu ana kadar, 75 bin metrekare alanın parke döşemesini, 17 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesini ve 20 bin metrekare alanın da sıcak asfaltını tamamlandı. Ekipler, 35 bin metrekarelik parke yol ve kaldırımını ve 35 bin metrekare alanın da sıcak asfaltını tamamlamak için hummalı çalışma gerçekleştiriyor. Planlı bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu Sümer Mahallesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı.

"MAHALLEMİZİ DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Ulaşımda rahatlığı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizin en geniş mahallelerinden biri olan Sümer mahallemizde asfalt, kaldırım ve yol çalışmalarımızın yüzde 75'ini tamamladık. Hızla devam eden çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak Sümer mahallemizi baştan aşağı yenilemiş olacağız. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.