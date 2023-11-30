Merkezefendi Belediyesi'nden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi uyarısı

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksiti için veznelerin, 30 Kasım Perşembe günü 22.00'ye kadar açık olacağını duyurdu. Vergi mükelleflerine cezalı duruma düşmemeleri için son gün uyarısı yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksiti için veznelerin, 30 Kasım Perşembe günü 22.00'ye kadar açık olacağını duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nde son gün uyarısı!

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksiti için ödemeler devam ediyor. Ödemeler 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini, Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezne saat 22.00'ye kadar, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerden ise mesai bitimine kadar hizmet verecek.

"Ana hizmet binasındaki vezneler 22.00'ye kadar açık"

Vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler 30 Kasım Perşembe günü saat 22.00'ye kadar hizmet verecek. Vatandaşlar, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelere, nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecekler. Vatandaşlar, belediyeye uğramadan Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden de kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilecekler. - DENİZLİ