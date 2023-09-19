Merkezefendi Belediyesi Kadın Üreticilere Hayvan ve Yem Desteği Sağlıyor

Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında kadın üreticilere küçükbaş hayvan ve yem desteği üçüncü kez gerçekleştirecek. Bu proje ile ilçede hayvancılıkla uğraşan kadınların ekonomiye katılması ve bölgenin kalkınması hedefleniyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere yönelik küçükbaş hayvan ve yem desteği üçüncü kez gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu projemiz ile ilçemizde hayvancılık ile uğraşan kadınlarımızın ekonomiye katılmasını ve bölgenin kalkınmasını sağlıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere destek olmayı sürdürüyor. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesinde daha önce iki kez kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan ve yem desteği üçüncü kez gerçekleştirilecek. 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile köyden ve beldeden mahalleye dönen Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere Tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem desteği sağlanacak.

BAŞVURULAR, 29 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Destekten yararlanmak isteyen kadın üreticiler başvurularını, 29 Eylül Cuma gününe kadar Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapabilecekler. Üreticiler, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecekler.

"BÖLGENİN KALKINMASINI SAĞLIYORUZ"

Kadınları ekonomik anlamda desteklemek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, bölgenin de kalkınmasını sağladıklarını söyledi. Doğan, "Her zaman üretime büyük önem verdik. Bu noktada da üreticilerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar ne yazık ki üreticilerimizi fazlasıyla yoruyor. Bizler de onların yükünü hafifletmek için birçok noktada destek sağlıyoruz. Üreten, gelişen ve büyüyen bir Merkezefendi hedefiyle başlattığımız Kırsal Kalkınma Eylem Planımız dahilinde her bir kadın üreticimize, üçüncü kez '5 Koyun, 1 Koç ve 6 Aylık Yem' desteğinde bulunuyoruz. Bu projemiz ile ilçemizde hayvancılık ile uğraşan kadınlarımızın ekonomiye katılmasını ve bölgenin kalkınmasını sağlıyoruz" dedi.