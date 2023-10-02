Merkezefendi Belediyesi Kadın Üreticilere Hayvan ve Yem Desteği Başvurularını Uzattı

Merkezefendi Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında kadın üreticilere üçüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlayacak. Başvuru süresi 6 Ekim'e kadar uzatıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere üçüncü kez verilecek küçükbaş hayvan ve yem desteği başvuruları uzatıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere destek olmaya devam ediyor. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere üçüncü kez sağlanacak olan '5 Koyun 1 Koç ve 6 Aylık Yem' desteği başvuru süresi 6 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı.

8 mahallede destek sağlanacak

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile köyden ve beldeden mahalleye dönen Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerine ilave olarak tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı, geçtiğimiz günlerde de selden etkilenen Eskihisar Mahallesi de eklendi. Bu mahallelerde yaşayan kadın üreticilere, tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem desteği sağlanacak.

Başvurular 6 Ekim'e kadar devam edecek

Destekten yararlanmak isteyen kadın üreticiler başvurularını, 6 Ekim Cuma gününe kadar Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapabilecekler. Üreticiler, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de detaylı bilgi alabilecekler. - DENİZLİ