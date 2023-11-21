Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemeleri İçin Vezneleri Açık Tutacak

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksiti için veznelerin 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günü de açık olacağını duyurdu. Ödemeler, 30 Kasım Perşembe günü sona erecek.

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksiti için veznelerin, 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günü de açık olacağını duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksiti için ödemeler devam ediyor. Ödemeler 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini, Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü'nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binasındaki vezneler 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek. Vatandaşlar, 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebilecekler. Vatandaşlar, belediyeye uğramadan Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden de kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilecekler. - DENİZLİ