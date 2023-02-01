Türkiye Futbol Federasyonu'nun Prof. Dr. Lale Orta başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, gerçekleşen yemin töreninin ardından göreve başladı. Futbol severler yeni MHK üyeleri kimlerdir merak ediliyor. Peki, Merkez Hakem Kurulunda kimler var, isimleri neler? Yeni MHK üyeleri kimlerdir? MHK kaç kişiden oluşuyor? İşte detaylar...

Prof. Dr. Lale Orta başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, göreve başladı. Merkez Hakem Kurulunda kimler var, isimleri neler? Yeni MHK üyeleri kimlerdir? MHK kaç kişiden oluşuyor?

YENİ MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI KİM OLDU?

Sabri Çelik'in istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Lale Orta getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığındaki yeni MHK'ya başarılar dilendi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MERKEZ HAKEM KURULUNDA KİMLER VAR 2023?

Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Lale Orta ile birlikte, Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır yer almaktadır.

Merkez Hakem Kurulu üyeleri:

BAŞKAN - PROF. DR. LALE ORTA

1 - TOLGA ÖZKALFA

2 - AHMET İBANOĞLU

3 - CEMALETTİN ALİ KUNAK

4 - PROF. DR. ALİ KIZILET

5 - SÜLEYMAN ABAY

6 - SADETTİN GÜLER

7 - AYNUR AYSUN AKAY

8 - HAMZA MISIR

MHK Üyeleri ve Görevleri: