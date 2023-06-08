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Merkez bankasının yeni başkanı Hafize Gaye Erkan mı oldu? Merkez bankasının başkanı değişti mi? Merkez bankasının başkanı kim oldu?

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Ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı'na getirmek istediği Hafize Gaye Erkan hakkında birçok detay merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Merkez bankasının yeni başkanı Hafize Gaye Erkan mı oldu? Merkez bankasının başkanı değişti mi? Merkez bankasının başkanı kim oldu?

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kurdaki yükseliş nedeniyle Hafize Gaye Erkan'ın ataması bekletiliyorAnkara bu iddiayı konuşuyor: Kurdaki yükseliş nedeniyle Hafize Gaye Erkan'ın ataması bekletiliyor
Herkes onu 'Müthiş Türk kızı' olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?Herkes onu "Müthiş Türk kızı" olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek, yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturdu. Vatandaşın kanayan yarası ekonomideki aksaklıkların düzeltilmesi için kolları sıvayan Şimşek'in kendi kadrolarını kurmak için düğmeye bastığı ve Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ı getirmek istediği öne sürüldü. Peki, Merkez bankasının yeni başkanı Hafize Gaye Erkan mı oldu? Merkez bankasının başkanı değişti mi? Merkez bankasının başkanı kim oldu?

Şimşek, Ankara'da Hafize Gaye Erkan ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirirken ve süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi beklenen genç ve başarılı ekonomistin kısa sürede Merkez Bankası başkanlığına atanması bekleniyordu.

Hafize Gaye Erkan'ın atamasının gerçekleşmemesi kafalarda soru işareti bırakırken, Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia büyük ses getirdi. Erkan'ın Merkez'in başına atanmasında yaşanan gecikmenin nedeninin, kurdaki yükseliş ve ekonomideki sıkıntılardan yeni yönetimin sorumlu tutulmak istenmemesi olduğu öne sürüldü.

Atamaların ardından piyasa uygulamaya bakacak ve ona göre TL varlıklar fiyatlanacak. Şu an yüzde 40'ın hemen altında bulunan enflasyona karşın politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde. Yeni Merkez Bankası yönetiminin bu faizi güçlü bir adımla yüzde 25-30 seviyelerine çıkarması beklentiler dahilinde. Dolar kuru dün 7'nin üzerinde artarak 23,2 lirayı görmüş, Euro ise 25 lirayı geçmişti.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Gündem Ekonomi Haberler

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