Merkez Bankası yıl sonu faiz tahmini 2022! MB yıl sonu faiz beklentisi nedir?

Merkez Bankası yıl sonu faiz tahmini merak ediliyor. Piyasa katılımcılarının cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, Haziran anket döneminde 18,89 TL oldu. Peki, MB yıl sonu faiz beklentisi nedir? İşte, Merkez Bankası yıl sonu faiz tahmini 2022 haberimizde...

MERKEZ BANKASI YIL SONU FAİZ TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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