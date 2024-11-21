Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu için belirlediği faiz beklentisiyle piyasalardaki önemli bir belirleyici olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Birçok kişi, Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisinin kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı itibarıyla piyasa beklentilerini açıkladı. 2024 yıl sonu için faiz oranı tahmini, politika faizinin %50 seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor. Faiz oranları, özellikle repo ihale faiz oranı, son anket dönemlerinde değişiklik göstermedi. Bununla birlikte, TCMB'nin piyasaya etkisini sürdürmek için yüksek faiz politikalarına devam etmesi bekleniyor.