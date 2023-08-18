Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahminin açıkladı. Vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilişkin ise Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini nedir? Yıl sonu enflasyon oranı ve dolar tahmini ne kadar? soruları araştırıldı.

Türkiye'nin gündeminde olan yıl sonu enflasyon tahmini hakkında merak edilenler oldukça fazla iken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranı ve dolar tahmini hakkında açıklamalarda bulundu. Ardından ise Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini nedir? Yıl sonu enflasyon oranı ve dolar tahmini ne kadar? soruları aratıldı.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NEDİR?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,82'den yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 28,46'dan 29,82'ye yükseldi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 29,82 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken bu anket döneminde yüzde 59,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,04'ten, yüzde 22,54'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken bu anket döneminde 34,58 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde deyüzde 3,7 oldu. 2024 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak revize edildi.