Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç oldu? Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde olarak açıklamasının ardından vatandaşlar Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? sorusunu merak etti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklamasıyla beraber arama motorlarında Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? sorusu aratıldı. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? sorusu gündemde yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde olarak açıklamasının ardından vatandaşlar Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? sorusunun yanıtını aradı. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini kaç? Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ OLDU?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükseltildiğini açıkladı. Kavcıoğlu açıklamasında, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda %65,2, 2023 yıl sonunda %22,3, 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası yüzde 60,4 olan yıl sonu enflasyon tahminini, 4,8 puan artırarak yüzde 65,2'ye yükseltti. Önceki raporda tahmin yüzde 60,4 düzeyindeydi.

Ayrıca Merkez Bankası, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 19,2'den yüzde 22,3'e çıkardı. 2024 tahmini ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yurt içi iktisadi faaliyet, yaşanan büyük arz şoklarına rağmen, sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin göstergeler ihracatın yüksek seviyelerini koruduğuna ve yatırım eğiliminin güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki rapor dönemine göre küresel ölçekte önemli ölçüde aşağı yöne güncellenmiştir. Temmuz başından bu yana öncü göstergeler, zayıflayan dış talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izlemeye davam ediyoruz. Cari dengedeki iyileşme ikinci çeyrekte de devam etti. Enerji maliyetlerinin küresel çapta olağanüstü seviyede yükseldiği bu sürecin sonunda enerji fiyatlarının normalleşme eğilimine girmesiyle birlikte ülkemizin büyürken cari fazla verdiği bir dış dengeye kavuşacak.

İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler bir önceki rapor dönemine göre arttı. Ağustos ayı itibarıyla, yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28'i aşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler, talep koşullarında önceki çeyreğe göre daha ılımlı bir seyre işaret ediyor. Yatırım eğilimleri gücünü koruyor. Sanayi üretiminde, yakaladığımız ivmenin ve istihdamdaki artışın sürdürülmesi için finansal koşulların, özellikle finansman maliyeti kanalıyla destekleyici olması gerektiğini düşünüyoruz. Uyguladığımız makro ihtiyati tedbirlerin etkinliği sayesinde kredi kompozisyonunda hedefli kredi politikamızla uyumlu değişiklikler gözledik.

Kredi faizlerine yönelik devreye alınan makroihtiyati düzenlemeler sonrasında parasal aktarımın desteklendiğini ve TL ticari kredi faizlerinin 10 puan civarına gerilediğini görüyoruz. Tüketici kredilerinin ticari kredilere olan oranı azalırken, yatırım ve ihracat kredilerinin ticari krediler içerisindeki ağırlığı önemli ölçüde arttı. Liralaşma stratejimiz çerçevesinde bankacılık sektörünün pasif kompozisyonunda da TL'nin payının artmasını önemsiyoruz."