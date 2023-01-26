Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini duyuruldu. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? Sorusu, yapılan yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından merak edilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuya ilişkin olarka açıklamalarda bulundu. Peki, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı mı? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç?

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 22,3 olarak korudu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Kavcıoğlu, "Enflasyon Kasım-Aralık aylarında ivme kaybetmiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon göstergeleriyle de desteklenmektedir. Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu. 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarı gözetmeyi sürdüreceğiz. Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız. Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak." ifadelerini kullandı.