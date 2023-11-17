Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar, dolar yıl sonunda kaç TL olacağı gündeme geliyor. Merkez Bankası'nın kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. 2023 yıl sonu dolar ne kadar olur ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar? 2023 yıl sonu dolar ne kadar olur?

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar? 2023 yıl sonu dolar ne kadar olur?

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar ve 2023 yıl sonu dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. 2023 yılı enflasyon beklentisi nedir ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar merak ediliyor. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini ne kadar? 2023 yıl sonu dolar ne kadar olur? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e düştü. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi 4,1'de sabit kaldı. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.3'e geriledi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.

2023 YIL SONU DOLAR NE KADAR OLUR?

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 38,64 TL'den 39,62 TL'ye yükseldi.