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Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini kaç TL?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar tahmini merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu bu nedenle araştırılıyor. Peki, Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini kaç TL?

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TCMB'nin haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Bu nedenle Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sorusu internet üzerinde araştırılmaya ve arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Peki, Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Merkez bankası yıl sonu dolar tahmini kaç TL?

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde paylaşılmakta olan güncel verilere göre 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 28,99 TL iken, bu anket döneminde 31,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre yayınlanan piyasa katılımcıları anketine göre güncel yıl sonu dolar tahmini 31,42 TL olarak güncellenmiştir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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