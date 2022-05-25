Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 2022: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç? - Haberler

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini merak ediliyor. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2022 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini de belli oldu. Peki, Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini kaç? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini haberimizde...

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 2022

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44'ten yüzde 57,92'ye,yıl sonu dolar beklentisi ise 16,85'ten 17,57'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken bu anket döneminde yüzde 57,92'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,41'den yüzde 33,28'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,68'den yüzde 19,54'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 17,84 TL iken, bu anket döneminde 18,47 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu. 2023 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4'te sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14'te sabit kaldı.

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