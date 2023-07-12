Döviz kurları nedeniyle gözler 2023 Temmuz ayı faiz kararına çevrilirken Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2023 Temmuz ayı faiz kararı!

Son günlerde oldukça farklılık göstermekte olan altın ve dolar kuru nedeniyle vatandaşlar tarafından Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu merak ediliyor ve 2023 Temmuz ayı faiz kararına ilişkin araştırmaları sürüyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2023 Temmuz ayı faiz kararı!

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi yayınlanan takvim ile birlikte açıklandı. Yayınlanan Para Politikası Kurulu takvimine göre Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

GEÇEN AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

FAİZ KAÇ BAZ PUAN ARTTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Tcmb'den yapılan açıklamada, "Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır." ifadelerine yer verildi.