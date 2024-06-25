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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? Haziran ayı MB faiz kararı ne olur?

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Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklanacak ve faiz artar mı merak ediliyor. Piyasalar, Merkez Bankası'ndan gelecek kararı merakla bekliyor. TCMB Mayıs ayında faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak?

Haziran ayı MB faiz kararı ne olur? Bu ayki karar, ekonomik beklentiler ve piyasaların geleceği açısından büyük önem taşıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Haziran ayı faiz kararını belirlemek için toplanıyor. MB toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Merakla beklenen faiz kararı, aynı gün saat 14:00'te açıklanacaktır.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün açıklanacak? Haziran ayı MB faiz kararı ne olur?

2024 MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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