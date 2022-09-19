Merkez Bankası toplantısını vatandaşlar merakla bekliyor. Eylül ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül TCMB toplantısı ne zaman?

Davutoğlu Parti Sözcülerine Dava Açan Merkez Bankası'na Tepki Gösterdi: Serkan Özcan'ın Yaptığı Tüm Açıklamaların Altına Tereddütsüz İmza Atarım

Merkez Bankası Ağustos ayında politika faizi %13'tü. %14'ten düşen faiz oranlarının yeni oranı merak ediliyor. Merkez Bankası toplantısı ne zaman olacak? Soruları arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki, Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eylül TCMB toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Eylül toplantısı 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek.