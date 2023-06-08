Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bunun ardından vatandaşlar Merkez Bankası'nın toplam altın ve dolar rezervini merak etti. Peki, Merkez Bankası toplam rezervi ne kadar 2023? TCMB yeni toplam rezervi kaç milyar dolar? Merkez Bankası toplam altın ve dolar rezervi kaç milyar? İşte detaylar...

Tcmb'nin toplam rezervleri 100 milyar 486 milyon dolara çıktı. Peki, Merkez Bankası toplam altın rezervi ne kadar? Merkez Bankası toplam dolar rezervi ne kadar? İşte bilgiler...

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVİ NE KADAR, KAÇ MİLYAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.

Buna göre, 2 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 721 milyon dolar artışla 58 milyar 240 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs'ta 56 milyar 519 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

TOPLAM ALTIN REZERVİ KAÇ MİLYAR DOLAR?

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER NE KADAR ARTTI?

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 28 milyon dolar artışla 98 milyar 458 milyon dolardan 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.