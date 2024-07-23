MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ? Merkez Bankası faiz oranı geçen aydan farklı mı? Temmuz ayı faiz oranı sabit mi kaldı?

23 Temmuz Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu ve TCMB faiz oranını sabit mi tuttu araştırılıyor. Faiz oranı geçen aydan farklı mı ve Haziran ayı MB faiz arttı mı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz oranı geçen aydan farklı mı? sorusuna yanıt aranıyor. TCMB faiz oranı yüzde kaç arttı ve faiz sabit mi kaldı merak ediliyor. Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ ORANI NE OLDU?

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediğini faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin beklentisine paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Faiz oranlarına ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi; "Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.