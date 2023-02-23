Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası Mart ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen şubat ayı faiz kararını duyurdu. Peki, Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? Merkez Bankası Mart ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşe konu hakkında tüm merak edilenler...

Faiz düştü mü? Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç oldu?

Küresel piyasaların merakla beklediği Merkez Banaksı Şubat ayı faiz karaları bugün yapılan toplantı sonrası açıklandı. Peki, Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu? Merkez Bankası Mart ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Şubat ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.

Buna göre Merkez Bankası para politikaları kurulu Şubat ayıfaizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.5'e çekti. Bu indirimpiyasanın beklentiler dahilindeydi. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını pas geçmişti. Merkez 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Son kararla beraber 6 ayda politika faizini 550 baz puan indirmiş oldu.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, Ocak ayındaki bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bırakmıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.

MERKEZ BANKASIMART AYI FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası bir sonraki faiz Karal toplantısı 23 Mart tarihinde yapılacak.