Merkez Bankası rezervi neden arttı? Merkez Bankası rezervi geçen hafta ne kadar arttı, ne kadar oldu? Bakan Şimşek açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta tarihin en büyük artışını kaydettiğini açıkladı. Peki Merkez Bankası rezervi neden arttı? Merkez Bankası rezervi geçen hafta ne kadar arttı, ne kadar oldu? Merkez Bankası rezervi geçen hafta neden arttı? Bakan Şimşek açıkladı!
Merkez Bankası rezervi neden arttı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta tarihin en büyük artışını kaydettiğini açıkladı. Peki Merkez Bankası rezervi neden arttı? Merkez Bankası rezervi geçen hafta ne kadar arttı, ne kadar oldu? Merkez Bankası rezervi geçen hafta neden arttı? Bakan Şimşek açıkladı! Detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklama yaptı. Rezervlerin tarihin en büyük artışı kaydettiğini belirten Şimşek, çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.
Bakan Şimşek, paylaşımında şunları söyledi: "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.
Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mev