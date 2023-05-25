Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası rezervi ne kadar? TCMB rezervi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası rezervi ne kadar? TCMB rezervi ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI REZERVİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 537 milyon dolar azalarak 101 milyar 590 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ 1,5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 101,5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):