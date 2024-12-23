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Merkez Bankası rezervi ne kadar, rekor mu kırdı?

Merkez Bankası rezervi ne kadar, rekor mu kırdı?
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu merak edildi. Merkez Bankası döviz ve altın rezervi belli oldu. İşte, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Detaylar...

Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu merak edildi. Merkez Bankası döviz ve altın rezervi belli oldu. İşte, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR?

13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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