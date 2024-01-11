Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? 11 Ocak TCMB rezervi neden düştü?

Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 139 milyar 612 milyon dolara indi. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? İşte, TCMB rezervi neden düştü? Detaylar haberimizde!

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR OLDU?

TCMB toplam rezervleri; 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolardan 139 milyar 612 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 593 milyon dolar azalarak 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ 593 MİLYON DOLAR AZALDI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 5 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 857 milyon dolar azalışla 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 29 Aralık'ta 92 milyar 830 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 593 milyon dolar azalarak 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVDE 1 MİLYAR 449 MİLYON DOLARLIK AZALMA

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolardan 139 milyar 612 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):