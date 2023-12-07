Merkez Bankası rezervleri seçimlerin yapıldığı mayıs ayının sonundan bu yana artmaya devam ediyor. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Merkez Bankası rezerv açıklandı mı, kaç milyar dolar oldu?

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Merkez Bankası rezerv açıklandı mı, kaç milyar dolar oldu?

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Bir süredir vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Merkez Bankası rezerv açıklandı mı, kaç milyar dolar oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR?

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1.4 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER REKOR SEVİYEDE

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

SEÇİM SONRASI KASAYA 41.6 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.