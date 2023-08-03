Merkez Bankası rezervi ne kadar, kaç TL 2023? TCMB rezervi arttı mı azaldı mı? Güncel dolar rezerv miktarları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti. Vatandaşlar güncel döviz rezervinin son durumunu merak etti. Peki, Merkez Bankası rezervi kaç TL oldu, ne kadar? Merkez Bankası güncel rezerv miktarı ne kadar? TCMB rezerv miktarları ve detaylar haberimizde...

Merkez Bankası güncel rezervleri merak edildi. Peki, Merkez Bankası güncel altın ve dolar rezervi ne kadar, kaç milyar dolar? TCMB toplam rezervi ne kadar? İşte bilgiler...

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVİ NE KADAR 2023?

Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 2.8 milyar dolar azaldı. Söz konusu dönemde net rezervler 13 milyar 682 milyon dolardan 10 milyar 894 milyon dolara geriledi. Bu seçimden bu yana en hızlı düşüş oldu.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB REZERVERLERİ AZALDI MI ARTTI MI 2023?

Net rezervler ise geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 50,2 milyar dolardaydı.

TCMB HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kâğıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye'deki sahibi olup, Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir.

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcıların hizmetine açılmıştır.

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9 Haziran 2023 itibarıyla: