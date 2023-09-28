Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? İşte, Merkez Bankası rezervi!

Merkez Bankası rezervi ne kadar? (GÜNCEL) TCMB altın ve brüt döviz rezervi ne kadar oldu?

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? İşte, Merkez Bankası rezervi haberimizde..

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla 125 milyar doları aştı. Toplam rezerv, 15 hafta üst üste yükselerek en uzun artış rekorunu kaydetti. Böylece seçim sonrası rezervler toplam 27 milyar dolar arttı.

BRÜT REZERVLER 3.7 MİLYAR DOLAR ARTTI

22 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 15 Eylül'de 80 milyar 59 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 237 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 125 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 988 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara yükseldi.

SEÇİM SONRASI 27 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ OLDU

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 15'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 22 Eylül itibarıyla 125,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

EN UZUN ARTIŞ REKORU



Bu arada, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.