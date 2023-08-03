Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 2.8 milyar dolar azaldı. Bu nedenle Merkez Bankası rezervi ne kadar? Sorusu merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Güncel Merkez Bankası net rezervi ne kadar?

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Sorusu, Özellikle son zamanda internet üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle merak edildi. Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 2.8 milyar dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Güncel Merkez Bankası net rezervi ne kadar?

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR?

TCMB verilerine göre brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 50,2 milyar dolardaydı.

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MERKEZ BANKASI NET REZERV NE KADAR?

Net rezervler ise geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.