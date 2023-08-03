Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Güncel Merkez Bankası net rezervi ne kadar?

Gündem Haberleri

Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 2.8 milyar dolar azaldı. Bu nedenle Merkez Bankası rezervi ne kadar? Sorusu merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Güncel Merkez Bankası net rezervi ne kadar?

Bu hafta 20 liradan fazla düşen altının gramı 1.679 liradan işlem görüyorBu hafta 20 liradan fazla düşen altının gramı 1.679 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası rezervi ne kadar? Sorusu, Özellikle son zamanda internet üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle merak edildi. Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 2.8 milyar dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti. Peki, Merkez Bankası rezervi ne kadar? Güncel Merkez Bankası net rezervi ne kadar?

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR?

TCMB verilerine göre brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi. Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 50,2 milyar dolardaydı.

İlgili Haberler
Merkez Bankası'nın net rezervi bir haftada 2,8 milyar dolar azaldıMerkez Bankası'nın net rezervi bir haftada 2,8 milyar dolar azaldı

MERKEZ BANKASI NET REZERV NE KADAR?

Net rezervler ise geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Merkez Bankası Gündem Finans Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title