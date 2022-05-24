Merkez Bankası rezervi ne kadar 2022? TCMB Merkez Bankası Altın, Dolar ve Döviz rezervi ne kadardır? Merkez Bankası altın rezervi kaç ton? - Haberler

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MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR 2022?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 821 milyon dolar azalışla 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 898 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZEVLER 5.7 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

ULUSLARARASI REZERVLER VE DÖVİZ LİGİDİTESİ GELİŞMELERİ(NİSAN 2022)

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 106,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,0 artarak 57,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,3 azalarak 41,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarak 23,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 17,3 milyar ABD doları anapara, 5,7 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,6 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 20,0 milyar ABD doları bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 52,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

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