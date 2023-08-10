Merkez Bankası rezervi bu hafta ne kadar oldu? (BÜYÜK ARTIŞ) Güncel Merkez Bankası rezervi 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide toparlanma süreci devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başlarken, ekonomideki hareketlenme Merkez Bankası rezervlerine de yansıdı. Peki Merkez Bankası rezervi bu hafta ne kadar oldu? Güncel Merkez Bankası rezervi 2023!

Merkez Bankası rezervi 2023! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide toparlanma süreci devam ediyor. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar meyvesini vermeye başlarken, ekonomideki hareketlenme Merkez Bankası rezervlerine de yansıdı. Peki Merkez Bankası rezervi bu hafta ne kadar oldu? Güncel Merkez Bankası rezervi 2023 haberimizde!

MERKEZ BANKASI REZERVİ NE KADAR?

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi yönetiminde dümene geçmesinin ardından toparlanma sinyalleri gelmeye devam ediyor. Yeni yönetimle birlikte Merkez Bankası'nın rezervlerinde dikkat çeken bir yükseliş kaydedildi. Geçen hafta 4.8 milyar dolar artış yaşayan net rezervler, 15.7 milyar dolara ulaştı.

NET REZERVLER 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinde geçen hafta önemli düzeyde bir toparlanma izlendi. TCMB verilerine göre net rezervler 10.9 milyar dolardan 15.7 milyar dolara yükseldi.

BRÜT REZERVLERDE TOPARLANMA SINIRLI KALDI

Brüt rezervlerdeki toparlanma ise daha sınırlı kaldı. Verilere göre brüt rezervler 4 Ağustos haftasında 113,8 milyar dolardan 115,6 milyar dolara yükseldi.

ATILAN ADIMLAR MEYVESİNİ VERDİ

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.