Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını yaptı. Toplantının ardından vatandaşlar Merkez Bankası Politika Faiz kararı ne oldu? Politika faizi nedir? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne oldu? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. Peki, Merkez Bankası Politika faiz kararı ne oldu? Politika faizi nedir? Merkez bankası Ocak ayı faiz kararı ne oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Merkez Bankası politika faizi nedir? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklamasının ardından politika faizi hakkında alınan karar ile birlikte vatandaşlar politika faizi ne demek merak ediyor. Peki, Merkez Bankası Politika faiz kararı ne oldu? Politika faizi nedir? Merkez bankası Ocak ayı faiz kararıne oldu? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında açıklanan faiz kararında politika faizini yüzde 9'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.

PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.