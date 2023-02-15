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Merkez Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Merkez Bankası depreme ne kadar yardım yaptı?

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Merkez Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Merkez Bankası depreme ne kadar yardım yaptı?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayına Merkez Bankası da bağlandı. Peki, Merkez Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

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Merkez Bankası ne kadar bağış yaptı? Merkez Bankası deprem yardımı ne kadar bağışladı? Merkez Bankası ortak yayın bağış miktarı!Merkez Bankası ne kadar bağış yaptı? Merkez Bankası deprem yardımı ne kadar bağışladı? Merkez Bankası ortak yayın bağış miktarı!

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Merkez Bankası da bağlandı. Peki, Merkez Bankası ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Merkez Bankası ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Merkez Bankası ortak yayında 30 Milyar TL bağış yaptı.

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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