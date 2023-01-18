Merkez Bankası Ocak ayı Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının ilk faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği kararın ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Gözler Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde düzenlenecek olan faiz kararı toplantısına çevrilmiş durumda. Bilindiği üzerine Merkez Bankası Kasım ayında yüzde 9 luk bir faiz indirimine gitmişti. Aralık ayı faiz kararında sabit tutan Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne olmuştu? 2023 Merkez Bankası hangi tarihlerde toplanacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 19 Ocak Perşembe günü saat 10.00 da yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Piyasanın beklentileri faizlerin aynı yönde sabit kalacağı yönünde.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklandı. TCMB son kararında kasım ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Bankası faizi yüzde 9'da sabit tuttu. TCMB'nin aralık kararı faizin sabit tutulması yönünde oldu. TCMB Ocak ayı faiz toplatısı 19 Ocak'ta yapacak. Piyasanın beklentisi ise faizlerin aynı yönde sabit kalacağı yönünde.

2023 MERKEZ BANKASI HANGİ TARİHLERDE TOPLANACAK?

Merkez Bankasının 2023 yılında yapacağı Faiz kararı toplantılarının tarihleri belli oldu. Merkez Bankasının yapacağı toplantı tarihleri şu şekilde: