Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Fed ocak ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Yeni yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için vatandaşlar tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Döviz kurundaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar Merkez Bankasın Ocak ayı faiz kararını merak ediyor.Peki,Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Fed ocak ayı toplantısı ne zaman,saat kaçta? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...