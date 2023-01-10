Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Fed ocak ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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Yeni yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için vatandaşlar tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Döviz kurundaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar Merkez Bankasın Ocak ayı faiz kararını merak ediyor.Peki,Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Fed ocak ayı toplantısı ne zaman,saat kaçta? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne olmuştu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, vatandaşlarıngündeminde yer alıyor. Merkez Bankasının en son yaptığıtoplantıdaAralık ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Peki, Yeni yılın ilk Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Fed Ocak ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta?Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne olmuştu? Detaylar haberimizde...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklandı. Karar aynı gün saat 14:00'te duyuruldu. TCMB son kararında Aralık ayı faiz kararını yüzde 9 yapmış ve faizi 150 baz puan indirmişti. Aralık ayı kararında ise Merkez Ban ası faizi yüzde 9'da sabit tutulması yönde oldu.
FED Faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED Faiz kararının toplantının ardından duyurulması bekleniyor. FED Faiz kararı en son 14 Aralık tarihinde 50 baz puan artırılması yönünde olmuştu.