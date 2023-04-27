Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün (27 Nisan 2023) saat 14.00'te açıklanacak. Açıklamaya yakın vatandaşlar, Merkez Bankası Nisan ayı faiz kaç oldu, yüzde kaç? 2023 Nisan ayı faizler ne kadar oldu, yüzde kaç, faiz arttı mı düştü mü? merak etti. İşte Nisan ayı faiz oranı ve detayları...

Nisan ayı faizi yüzde kaç oldu? Nisan ayı faiz oranı kaçtır? Nisan ayında faizler arttırıldı mı düştü mü? sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası Nisan ayı faiz kaç oldu, yüzde kaç? 2023 Nisan ayı faizler ne kadar oldu, yüzde kaç, faiz arttı mı düştü mü? Falz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz yüzde kaç olur? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası, faizi 8,5'te tutmuştu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

2023 NİSAN AYI FAİZ ORANI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası 2023 Nisan ayı faiz oranı bugün yani 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:00 'da açıklanacaktır. Henüz faiz oranı kaç olacak açıklanmadı. Detaylar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu. Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.