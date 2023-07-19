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Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Merkez Bankası ne karar verecek? Sorusu, yarın açıklanacak olan faiz kararı nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faizi açıklayacak. Geçen ay faiz yüzde 15'e çıkarılmıştı. Peki, Merkez Bankası ne karar verecek? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI NE KARAR VERECEK?

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

GEÇEN AY MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.